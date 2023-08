Θεσσαλονίκη

Νεκρός από πτώση σε φρεάτιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγικό τέλος για έναν άνδρα μετά από πτώση σε φρεάτιο, βάθους αρκετών μέτρων.

-



Θανάσιμα τραυματίστηκε ένας μεσήλικας άνδρας που έπεσε μέσα σε φρεάτιο, βάθους αρκετών μέτρων.

Το γεγονός συνέβη νωρίς το μεσημέρι στην Ξυλοκερατιά του Κιλκίς, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ενώ για την ανάσυρση του 55χρονου από το φρεάτιο επιχείρησαν 14 πυροσβέστες με πέντε οχήματα που έφτασαν άμεσα στο σημείο.

Προανάκριση για το περιστατικό πραγματοποιεί το ΑΤ Κιλκίς.

Ειδήσεις σήμερα:

Αντώνης Χρυσουλάκης: Νεκρός ο δημοσιογράφος μετά από φωτιά στο σπίτι του

Απάτη: Το “μαϊμού” Market Pass της στοίχισε 4900 ευρώ

Τήνος: Το viral ζεϊμπέκικο 86χρονου στο πανηγύρι της Καλλονής (εικόνες)