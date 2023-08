Κυκλάδες

Μακρόνησος: Φωτιά σε σκάφος

Σε εξέλιξη βρίσκεσαι η επιχείρηση ασφαλούς κατάπλου του σκάφους σε κοντινή περιοχή. Πώς εκδηλώθηκε η φωτιά.

Καλά στην υγεία τους είναι δύο επιβαίνοντες ταχύπλοου σκάφους, στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε μία από τις δύο μηχανές του ενώ έπλεε στη θαλάσσια περιοχή νότια της Μακρονήσου.

Η φωτιά στο ταχύπλοο σβήστηκε με ιδία μέσα ενώ στο σημείο βρέθηκαν υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Επιχειρήσεων Έρευνας και Διάσωσης για παροχή βοήθειας τρία παραπλέοντα πλοία και ιδιωτικό σκάφος.

Το ταχύπλοο πλέει με την άλλη μηχανή και με μειωμένη ταχύτητα προς την περιοχή του Σουνίου.

Στη θαλάσσια περιοχή όπου σημειώθηκε το συμβάν πνέουν άνεμοι βόρειοι 6 μποφόρ.

