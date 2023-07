Χαλκιδική

Χαλκιδική: Περιπέτεια εν πλω για επιβάτες ταχύπλοου

Συναγερμός στο Λιμενικό για ταχύπλοο με τρεις επιβαίνοντες που υπέστη βλάβη.

Οι Λιμενικές Αρχές Ιερισσού και Όρμου Παναγιάς ενημερώθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου για ακυβερνησία του ταχύπλοου σκάφους «NG 523» σημαίας Γερμανίας, λόγω μηχανικής βλάβης, στη θαλάσσια περιοχή του νησιού Διάπορου Χαλκιδικής, με τρεις επιβαίνοντες.

Άμεσα στην περιοχή μετέβησαν ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος καθώς και το επαγγελατικό ταχύπλοο «ΔΗΛΕΩΝ» Τ.Θ. 3113, τα οποία εντόπισαν το σκάφος με τους επιβαίνοντες που ήταν καλά στην υγεία τους.

Στη συνέχεια, κατόπιν ενημέρωσης από τον Κυβερνήτη του «NG 523», η μηχανική βλάβη αποκαταστάθηκε και με τη συνοδεία του περιπολικού σκάφους, το ταχύπλοο κατέπλευσε με ασφάλεια στην Μαρίνα Λατούρα.

