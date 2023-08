Θεσσαλονίκη

Τροχαίο - Θεσσαλονίκη: Νεκρή 23χρονη μετά από σύγκρουση με φορτηγό γερανό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς συνέβη το τροχαίο που στοίχισε τη ζωή στη νεαρή κοπέλα.

-

(εικόνα αρχείου)

Σύγκρουση δύο οχημάτων σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Αρεθούσας – Ξηροποτάμου, στο δήμο Βόλβης στη Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα να απεγκλωβιστεί χωρίς τις αισθήσεις της μία γυναίκα.

Χωρίς τις αισθήσεις της απεγκλωβίστηκε από ΕΙΧ όχημα, μία γυναίκα, ύστερα από σύγκρουση με έτερο όχημα, συνεπεία τροχαίου στην Επ. Οδό Αρεθούσας - Ξηροπόταμου, στο δήμο Βόλβης, #Θεσσαλονίκη.

Επιχείρησαν 7 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 14, 2023

Λίγο μετά τις 14:00, Ι.Χ. αυτοκίνητο με οδηγό 23χρονη και συνοδηγό έναν άνδρα, συγκρούστηκε με φορτηγό γερανό. Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός της νεαρής κοπέλας και ο ελαφρύς τραυματισμός του συνοδηγού στο αυτοκίνητο, όπως αναφέρει το thestival.gr.

Επί τόπου έσπευσε κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, αποτελούμενο τρία οχήματα και επτά πυροσβέστες και απεγκλώβισαν χωρίς τις αισθήσεις της την άτυχη κοπέλα.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο, παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο νοσοκομείο “Γ. Παπανικολάου“.

Η ΕΛ.ΑΣ. διεξάγει έρευνα για το δυστύχημα.





Ειδησεις σήμερα:

Χανιά - Παράνομες υιοθεσίες: Προφυλακίστηκαν οι μισοί από τους κατηγορούμενους

Φαράγγι Σαμαριάς: στην ΜΕΘ ο άνδρας που ακρωτηριάστηκε από κατολίσθηση (εικόνες)

Δολοφονία Μιχάλη Κατσουρή: Επικοινωνία Γεραπετρίτη με τον Κροάτη ομόλογο του