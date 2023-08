Ευρυτανία

Ευρυτανία: Σκότωσε τον αδερφό του μπροστά στην ανιψιά του

Άγριο έγκλημα στην Ευρυτανία, όπου ένας άνδρας σκότωσε τον αδερφό του μπροστά στο παιδί του.

Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Γρανίτσας Ευρυτανίας, η είδηση ότι άνδρας φέρεται να πυροβόλησε και να σκότωσε τον αδερφό του.

Το περιστατικό έγινε το απόγευμα της Δευτέρας, όταν τα δύο αδέρφια λογομάχησαν, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο και στη συνέχεια ο ένας από τους δύο με κυνηγετικό όπλο πυροβόλησε τον άλλον, με αποτέλεσμα να τον σκοτώσει.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πάντα πληροφορίες, το περιστατικό έγινε μπροστά στα μάτια της ανήλικης ανιψιάς του θύματος.

Στο σημείο έχουν σπεύσει πλήρωμα του ΕΚΑΒ και αστυνομικοί για την διερεύνηση της υπόθεσης.

