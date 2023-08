Ευρυτανία

Έγκλημα - Ευρυτανία: Εξ επαφής πυροβόλησε τον αδερφό του ο δράστης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άγνωστος ακόμα ο λόγος για τον οποίο καβγάδισαν τα δύο αδέρφια.

-



Την αιτία του καβγά που φαίνεται να οδήγησε στην αδελφοκτονία στη Γρανίτσα της Ευρυτανίας αναζητούν οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση της δολοφονίας ενός άνδρα, το απόγευμα της Δευτέρας, με δράστη τον αδερφό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το vimapoliti.gr ο δράστης πυροβόλησε εξ επαφής με καραμπίνα τον αδερφό του έξω από το σπίτι της μητέρας τους.

Η οικογενειακή τραγωδία άρχισε να εκτυλίσσεται από το μεσημέρι της Δευτέρας όταν τα δύο αδέρφια βρέθηκαν στο καφενείο της γειτονιάς, χωρίς τίποτα να προμηνύει τι θα ακολουθούσε τις επόμενες ώρες. Κάποια στιγμή τα δύο αδέρφια έφυγαν για να πάνε για φαγητό στο σπίτι της μητέρας τους και εκεί, για άγνωστο ακόμα λόγο, λογομάχησαν.

Τότε ήταν που ο ένας αδερφός, ο δράστης του φονικού και οικοδόμος στο επάγγελμα, βγήκε από το σπίτι, έβγαλε καραμπίνα και πυροβόλησε το άλογο του άλλου αδερφού, ο οποίος ήταν κτηνοτρόφος.

Όταν, τότε, εκείνος βγήκε από το σπίτι για να δει τι είχε συμβεί, ο αδερφός του έστρεψε την καραμπίνα προς το μέρος του και τον πυροβόλησε στο στήθος, με αποτέλεσμα να τον σκοτώσει.

Στο σημείο έσπευσαν πλήρωμα του ΕΚΑΒ και αστυνομικοί για τη διερεύνηση της υπόθεσης, ενώ ο δράστης, σύμφωνα με την ΕΡΤ, έχει συλληφθεί.

Ειδησεις σήμερα:

Φωτιές στη Γαλλία: Χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις φλεγόμενες περιοχές

Πόλο: Η Εθνική Εφήβων πρωταθλήτρια Ευρώπης

Φωτιές στη Χαβάη: Ασύλληπτες διαστάσεις παίρνει η καταστροφή (εικόνες)