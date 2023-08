Κυκλάδες

Πάρος: έρευνες για εντοπισμό σέρφερ

Μεγάλη κινητοποίηση στην Πάρο για τον εντοπισμό σέρφερ.

Σε εξέλιξη είναι έρευνες του λιμενικού σώματος για τον εντοπισμό 42χρονου σέρφερ στη θαλάσσια περιοχή Χρυσή Ακτή Πάρου.

Στις έρευνες συμμετέχουν δύο πλωτά του λιμενικού, τέσσερα ιδιωτικά σκάφη και ένα ελικόπτερο του πολεμικού ναυτικού.

Στη θαλάσσια περιοχή πνέουν άνεμοι 3 με 4 μποφόρ.

