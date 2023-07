Κοινωνία

Πρόστιμο στον σέρφερ που “χάθηκε” στην θάλασσα

Για τον εντοπισμό του 52χρονου στήθηκε μεγάλη επιχείρηση από θαλάσσης και αέρος.

Πρόστιμο επιβλήθηκε στον 52χρονο σέρφερ που προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών, όταν, αγνοώντας τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν χθες το απόγευμα, βγήκε με την ιστιοσανίδα του στη θαλάσσια περιοχή του Αγγελοχωρίου, ανατολικά της Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να χαθούν τα ίχνη του.

Για τη διάσωσή του στήθηκε επιχείρηση δια θαλάσσης, ξηράς και από αέρος.

Πιο συγκεκριμένα, στις έρευνες συμμετείχαν περιπολικό σκάφος του Λιμενικού, τέσσερα ιδιωτικά σκάφη, περιπολικό όχημα και ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας.

Τελικά, η περιπέτειά του είχε αίσιο τέλος, αφού εντοπίστηκε, καλά στην υγεία του, από ιδιωτικό σκάφος και μεταφέρθηκε στη στεριά.

