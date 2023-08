Καβάλα

Τροχαίο - Θάσος: Αυτοκίνητο παρέσυρε μηχανή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του τραυματισμένου οδηγού της μηχανής.

-

(εικόνα αρχείου)

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα, έλαβε χώρα τα ξημερώματα του Δεκαπενταύγουστου, όταν 19χρονος παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στην περιοχή Λιμενάρια, στην νότια Θάσο.

Πιο συγκεκριμένα, η σύγκρουση συνέβη για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, όταν το αυτοκίνητο έπεσε πάνω στη δίκυκλη μηχανή του, όταν ο 19χρονος βρισκόταν καθ’ οδόν προς την εργασία του σε ξενοδοχειακή μονάδα της περιοχής.

Στο σημείο έφτασε εσπευσμένα η Αστυνομία, η Πυροσβεστική Υπηρεσία με ένα όχημα και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον νεαρό άνδρα στο Κέντρο Υγείας Πρίνου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι η κατάσταση του είναι σοβαρή και κρίθηκε αναγκαία η άμεση διακομιδή του στο Νοσοκομείο Καβάλας.

Προανάκριση για τα αίτια του ατυχήματος διενεργεί η Αστυνομία, η οποία ακολούθησε όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες που περιλαμβάνουν και την διενέργεια αλκοτέστ.

Ειδήσεις σήμερα:

Μιχάλης Κατσουρής: DNA και κινητά θα δείξουν την ταυτότητα του δράστη (βίντεο)

Θεσσαλονίκη - Κακοποίηση ζώου: κλώτσησε γατάκι και του έσπασε τη γνάθο (εικόνες)

Αχαΐα - Τροχαίο: Αυτοκίνητο “προσγειώθηκε” σε αυλή σπιτιού (εικόνες)