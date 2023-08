Παράξενα

Θάσος: Ιερόσυλος έκλεψε χρήματα από εκκλησία

Αθεόφοβος μπήκε σε Ιερό Ναό της Θάσου και "άρπαξε" κυτίο με χρήματα. Πού τον εντόπισαν οι Αρχές και του πέρασαν χειροπέδες.

Σε οικισμό της Καβάλας συνελήφθη ένας ημεδαπός, καθώς όπως προέκυψε από έρευνα, νωρίτερα διέρρηξε Ιερό Ναό σε περιοχή της Θάσου και αφαίρεσε από το εσωτερικό του ένα κυτίο με χρηματικό ποσό.

Το συμβάν έγινε χθες το βράδυ, ενώ τη σύλληψη έκαναν αστυνομικοί του τμήματος Νέστου, όπως αναφέρεται σε σημερινή σχετική ανακοίνωση.

Στην κατοχή του συλληφθέντα βρέθηκε και κατασχέθηκε μέρος των αφαιρεθέντων χρημάτων, ενώ την προανάκριση ενεργεί το αστυνομικό Τμήμα Θάσου.

