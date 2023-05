Παράξενα

Viral ο γλάρος που κλέβει... σνακ από περίπτερο στην Θάσο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο "φτερωτός" κλέφτης ξαφρίζει... γαριδάκια και κρουασάν από περίπτερο και σκύλος τον "καταδιώκει". Δείτε βίντεο...

Ένας γλάρος στην Θάσο αποδείχτηκε... ελαφροχέρης, καθώς «συνελήφθη» επ' αυτοφώρω να κλέβει σνακ από περίπτερο και να τρέπεται σε φυγή!

Το βίντεο κατέγραψε κάτοικος της περιοχής, και το μοιράστηκε στα social media, με αποτέλεσμα να γίνει viral.

Όπως φαίνεται στο απίθανο βίντεο, ο γλάρος τρέπεται σε φυγή αφού πρώτα έχει κάνει επιδρομή σε κοντινό περίπτερο και έχει κλέψει κρουασάν! Ένας σκύλος επιχειρεί να τον καταδιώξει, αλλά δίχως αποτέλεσμα.

Ειδήσεις σήμερα:

Ίλιον: 13χρονος μπούκαρε σε fast food με μαχαίρι

Χαϊδάρι: Παραδόθηκε η νέα πεζογέφυρα (εικόνες)

“The 2Night Show” - Αγοραστού: Τι την θυμώνει στην τηλεόραση (βίντεο)