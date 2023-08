Χανιά

Σφακιά: Φυτεία με εκατοντάδες δενδρύλλια (εικόνες)

Εκατοντάδες δενδρύλλια εντοπίστηκαν και εκριζωθήκαν από τις Αρχές.

Φυτεία δενδρυλλίων κάνναβης εντόπισαν, έπειτα από επιχείρηση που οργανώθηκε σε περιοχή των Σφακίων, οι αστυνομικές Αρχές των Χανίων.

Η φυτεία βρισκόταν σε δύσβατη δασική έκταση και σε δύο ειδικά διαμορφωμένους χώρους, στους οποίους καλλιεργούνταν επιμελώς 565 δενδρύλλια κάνναβης ύψους έως 2 μέτρα στο στάδιο της ανάπτυξης.

Τα δενδρύλλια εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

