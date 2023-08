Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Βιντεοσκοπούσε νεαρή εν αγνοία της!

Πώς οι περίοικοι αντιλήφθηκαν την πράξη του άνδρα, τον ακινητοποίησαν και μετά από λίγο κλήθηκε η Αστυνομία.

Στη σύλληψη ενός 52χρονου άνδρα για παρενόχληση προχώρησαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., το μεσημέρι της Τετάρτης, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σε βάρος του δράστη, σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Ασφαλείας Λευκού Πύργου για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο συλληφθείς, βιντεοσκοπούσε 29χρονη, παρά τη θέλησή της και προσβάλλοντας τη γενετήσια αξιοπρέπειά της, ενώ όταν η ενέργειά του έγινε αντιληπτή ακινητοποιήθηκε από διερχόμενους πολίτες.