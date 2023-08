Θεσσαλονίκη

Τροχαίο στην Εθνική Οδό: Σε κρίσιμη κατάσταση ο 12χρονος που έχασε τους γονείς του

Η κατάθεση του οδηγού του μοιραίου φορτηγού και η πορεία της υγείας των δύο παιδιών που νοσηλεύονται.

Του Βαγγέλη Κοκολάκου

συγκρούστηκε χθες κοντά στη Θεσσαλονίκη με οικογενειακό ΙΧ με αποτέλεσμα το θάνατο των δύο ρουμάνων γονέων της οικογένειας και το σοβαρό τραυματισμό του ενός από τα δύο παιδιά. Ελεύθερος αφέθηκε με προφορική εντολή εισαγγελέα ο 67χρονος οδηγός του φορτηγού, πουμε αποτέλεσμα το θάνατο των δύο ρουμάνων γονέων της οικογένειας και το σοβαρό τραυματισμό του ενός από τα δύο παιδιά.

Στα πρώτα του λόγια στους αστυνομικούς ο οδηγός βουλγαρικής ιθαγένειας, φέρεται να είπε: " Δεν αντειλήφθηκα καν τι έγινε. Άκουσα κρότο, ένιωσα τους κραδασμούς και όταν κατέβηκα από το φορτηγό, είδα το αυτοκίνητό τους, να έχει μετατραπεί σε μια άμορφη μάζα σδερικών ".

Στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου νοσηλεύονται τα δυο ανήλικα αγόρια. Ο μεγαλύτερος γιος της οικογένειας νοσηλευεται σε κρίσιμη κατάσταση στην Παιδοχειρουργική Κλινική του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου. Υπεβλήθη χθες σε χειρουργική επέμβαση και δεν χρειάστηκε να μεταφερθεί στη ΜΕΘ Παίδων του Ιπποκράτειου. Φέρει βαριές κρανίο εγκεφαλικές κακώσεις και κακώσεις σε όλο του το σώμα. Ο μικρότερος αδελφός του 10 ετών νοσηλευεται σε πολύ καλύτερη κατάσταση και αυτός στην Παιδοχειρουργική και έχει επαφή με το περιβάλλον.

Τα δυο ανήλικα αγόρια παρακολουθούνται από την κοινωνική υπηρεσία του νοσοκομείου Παπαγεωργίου παρουσία παιδοψυχολογων καθώς μόλις λάβουν εξιτήριο θα πρέπει να ενημερωθούν ότι έχασαν τους γονείς τους. Σε εξέλιξη βρίσκεται και η διαδικασία εύρεσης συγγενών τους από τη Ρουμανία σε συνεργασία με το ρουμανικό προξενείο της Θεσσαλονίκης για τον το τρόπο που θα επιστρέψουν στην πατρίδα. Ο 45χρονος πατέρας και η 48χρονη μητέρα σκοτώθηκαν ακαριαία στο τροχαίο το οποίο σημειώθηκε χθες το μεσημέρι κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες καθώς τόσο το αυτοκίνητο που επέβαιναν όσο και το φορτηγό στο οποίο έπεσαν από πίσω κινούνταν στο ίδιο ρεύμα κυκλοφορίας.