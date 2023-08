Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Σπείρα εξαπατούσε ανυποψίαστους πολίτες - Ιερέας το ένα θύμα τους

Πλούσια ήταν η δράση της σπείρας που εξαρθρώθηκε, μετά τα πολλαπλά "χτυπήματα" που είχε καταφέρει σε βάρος ανυποψίαστων πολιτών.

Την εξιχνίαση πέντε διαφορετικών υποθέσεων απάτης και υπεξαίρεσης στην περιοχή του Ωραιοκάστρου, στο χρονικό διάστημα ενός έτους ανακοίνωσαν αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας, μετά από συνεχιζόμενη έρευνα και κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων και πληροφοριών. Για τις υποθέσεις, όπως αναφέρει η αστυνομία, σχηματίστηκαν, κατά περίπτωση, δικογραφίες σε βάρος επτά ατόμων, ηλικίας 20 έως 46 ετών.

Συγκεκριμένα, 26χρονος, που προσποιήθηκε υπάλληλο της ΔΕΔΔΗΕ, έπεισε το νόμιμο εκπρόσωπο εταιρείας, ότι έχει επιστροφή χρημάτων από τους λογαριασμούς ρεύματος που έχει πληρώσει και κατάφερε να αποσπάσει, κάνοντας μεταφορά χρημάτων σε άλλο λογαριασμό, το χρηματικό ποσό των 2.950 ευρώ.

Σε άλλη περίπτωση, 31χρονος ημεδαπός και 36χρονος αλλοδαπός, μέσω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης, έπεισαν 40χρονη, να καταθέσει σε συγκεκριμένο τραπεζικό λογαριασμό, το χρηματικό ποσό των 430 ευρώ προκειμένου να αγοράσει ένα κινητό τηλέφωνο και τελικά η κοπέλα παρέλαβε έναν φάκελο, ο οποίος περιείχε συσκευασία καφέ !

Την καλοσύνη ενός εφημέριου που λειτουργεί σε ιερό ναό του Δήμου Ωραιοκάστρου καταχράστηκαν 46χρονη και 45χρονος. Παρουσιάστηκαν ως υπάλληλοι υπηρεσίας Πρόνοιας και τον έπεισαν τηλεφωνικά να καταθέσει το χρηματικό ποσό των 250 ευρώ σε συγκεκριμένο τραπεζικό λογαριασμό, προκειμένου να αποπληρωθεί ενοίκιο κατοικίας οικογένειας για την οποία έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση έξωσης. Μετά τη μεταφορά των χρημάτων διέκοψαν όμως την επικοινωνία.

Θύματα απάτης έπεσαν και δύο άτομα από 30χρονο ημεδαπό, ο οποίος στο πλαίσιο συμφωνημένης αγοραπωλησίας μεταχειρισμένου οχήματος μέσω ιστότοπου, τους έπεισε να καταθέσουν σε συγκεκριμένο λογαριασμό, ως προκαταβολή το χρηματικό ποσό των 1.000 ευρώ αλλά μετά τη μεταφορά χρημάτων διέκοψε κάθε επικοινωνία μεταξύ τους. Τέλος, 20χρονη, δημιούργησε σε εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης, προφίλ στο οποίο ανήρτησε ως εικόνα προφίλ την φωτογραφία μιας ανήλικης και μέσω αυτού, σύμφωνα με την αστυνομία, τη συκοφαντούσε. Οι δικογραφίες που σχηματίστηκαν θα υποβληθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

