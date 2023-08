Κυκλάδες

Αμοργός: Επιχείρηση για τον εντοπισμό κολυμβητή

Στις έρευνες συμμετέχουν ένα πλωτό σκάφος, ένα ελικόπτερο και ιδιωτικά σκάφη

Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα του λιμενικού για τον εντοπισμό 63χρονου αλλοδαπού κολυμβητή στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στις νήσους Νικουργία και Γραμπονήσι στα βορειοδυτικά της Αμοργού.

Στις έρευνες συμμετέχουν ένα πλωτό σκάφος του Λιμενικού, ένα ελικόπτερο και ιδιωτικά σκάφη.

