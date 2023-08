Αχαΐα

Πάτρα: Ομάδα ΔΙΑΣ πήγε σε εστιατόριο μετά από καταγγελία και δέχθηκε επίθεση από ανήλικους!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μετά από καταγγελία, η ομάδα ΔI.AΣ κλήθηκε σε εστιατόριο της Όθωνος Αμαλίας για απομάκρυνση των ατόμων και δέχθηκε επίθεση από ενήλικες και ανηλίκους.

-

Άγριο επεισόδιο σημειώθηκε στην Πάτρα μεταξύ αστυνομικών και κατασκηνωτών. Μετά από καταγγελία, η ομάδα ΔI.AΣ κλήθηκε σε εστιατόριο της Όθωνος Αμαλίας για απομάκρυνση των ατόμων και δέχθηκε επίθεση από ενήλικες και ανηλίκους.

Ζητήθηκε άμεσα συνδρομή από το κέντρο επιχειρήσεων της ΕΛ.ΑΣ και στο σημείο έφτασαν άνδρες της Άμεσης Δράσης με αποτέλεσμα να συλληφθούν δύο άτομα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Tempo24.News, ο ένας από τους συλληφθέντες επιχείρησε να πάρει το όπλο αστυνομικού, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρει.

Οταν οι δράστες μεταφέρθηκαν στο Β Αστυνομικό Τμήμα, έσπασαν την πόρτα του κτηρίου. Και τα δύο άτομα συνελήφθησαν για επίθεση, αντίσταση, εξύβριση, απειλή κατά δημοσίων υπαλλήλων και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Παράλληλα, βεβαιώθηκαν κλήσεις για παραμονή-κατασκήνωση σε δημόσιο χώρο.

Ειδήσεις σήμερα:

Πάρος: Νεκρός εντοπίστηκε ο αγνοούμενος σέρφερ

Εύβοια: Γιος προσπάθησε να σκοτώσει τον πατέρα του

Ιταλία: Νεκρό 8χρονο παιδί - Το “ρούφηξε” αντλία πισίνας