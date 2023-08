Χανιά

Χανιά: Ανήλικοι βρέθηκαν με 100 φυσίγγια στην κατοχή τους

Δύο παιδιά συνελήφθησαν όταν μετά από έλεγχο βρέθηκαν 100 φυσίγγια στην κατοχή τους.

Δύο 16χρονοι συνελήφθησαν μετά από έλεγχο που έκαναν οι αστυνομικές Αρχές στο Εμπρόσνερο Αποκορώνου στα Χανιά.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του zarpanews.gr, μετά από έλεγχο που πραγματοποίησε η αστυνομία σε αυτοκίνητο το οποίο επέβαιναν οι ανήλικοι, βρέθηκαν 100 φυσίγγια.

Στο αυτοκίνητο, δεν εντοπίστηκαν όπλα, παρά μόνο τα φυσίγγια, ενώ για το περιστατικό έχουν ενημερωθεί και οι γονείς των ανήλικων.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας αναφέρει:

Συνελήφθη, χθες (19.08.2023) το βράδυ, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Χανίων, σε περιοχή του Δήμου Αποκορώνου, δύο ημεδαποί κατηγορούμενοι για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, αστυνομικοί της ανωτέρω υπηρεσίας πραγματοποίησαν έλεγχο σε Ι.Χ.Φ στο οποίο επέβαιναν οι ημεδαποί.

Κατά την διάρκεια του ελέγχου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 100 φυσίγγια.

Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Αποκορώνου.

Πηγή: zarpanews.gr

