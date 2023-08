Χαλκιδική

Χαλκιδική: Έβαλαν κουταβάκια σε τσουβάλι και τα πέταξαν στον δρόμο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοβαρά τραυματίστηκαν τα κουτάβια, ενώ αγνοούνται τα αδερφάκια τους.

-

Μέσα σε τσουβάλι έβαλε ασυνείδητος κουτάβια που τα πέταξε στο δρόμο.

Το περιστατικό έγινε στο Κελί Χαλκιδική και μία γυναίκα εντόπισε τα σκυλιά περνώντας από σημείο έξω από το χωριό.

Αμέσως τα πήρε και τα πήγε σε κτηνιατρείο που συνεργάζεται με τον Δήμο Πολυγύρου.

Στην καταγγελία προχώρησε το Φιλοζωικό Πολιτιστικό & Περιβαλλοντικό Σωματείο Πολυγύρου, ενημερώνοντας ότι, τα ζωάκια έχουν υποστεί κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, κατάγματα στα πόδια και τη λεκάνη και η κατάσταση της υγείας τους είναι κρίσιμη.

Σύμφωνα με την ίδια καταγγελία, που συνοδεύεται από φωτογραφία των δύο μικρών, είχαν γεννηθεί πρόσφατα μέσα στο χωριό Κελί και είχαν ακόμα τέσσερα αδέρφια, τα οποία έχουν εξαφανιστεί.

Μάλιστα, σύμφωνα με την ίδια καταγγελία, είναι σύνηθες στο χωριό να εξαφανίζονται ζώα.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο - Βάρκιζα: Υπερήλικας ο οδηγός που σκότωσε τον 40χρονο στην παραλιακή (εικόνες)

Μύκονος: Σκοτώθηκε πέφτοντας σε βράχια με το τέντερ

Ερμού: Επίθεση με μαχαίρι μετά από καβγά