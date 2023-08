Θεσσαλονίκη

Χαλκιδική: Νεκρός ανασύρθηκε ηλικιωμένος από παραλία

Πού και πώς εντοπίστηκε ο ηλικιωμένος.

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε σήμερα το πρωί 76χρονος από τη θαλάσσια περιοχή στον Άγιο Μάμα Νέας Προποντίδας Χαλκιδικής. Διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Νέων Μουδανιών Χαλκιδικής, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από το Β’ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.

