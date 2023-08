Δωδεκανήσα

Κάρπαθος: Προσπάθησαν να ταξιδέψουν με πλαστά έγγραφα και χαρτονομίσματα!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στελέχη του Λιμενικού πέρασαν χειροπέδες στους 5 αλλοδαπούς και κατάσχεσαν τα πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα και χαρτονομίσματα.

-

Στη σύλληψη 5 αλλοδαπών, προχώρησαν το βράδυ της Πέμπτης 24 Αυγούστου, στελέχη της Λιμενικής Αρχής Καρπάθου για παράβαση του άρθρου 216 του Π.Κ. (Πλαστογραφία) και του άρθρου 208 του Π.Κ. (Κυκλοφορία παραχαραγμένων νομισμάτων) κατά περίπτωση.

«Συγκεκριμένα, σε έλεγχο που διενεργήθηκε από στελέχη της οικείας Λιμενικής Αρχής, στον λιμένα Πηγαδιών Καρπάθου, οι ανωτέρω κατείχαν και επέδειξαν πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα, με σκοπό να μεταβούν παράνομα με Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο στον λιμένα Πειραιά.

Επίσης, μία εκ των ανωτέρω αλλοδαπών, βρέθηκε να κατέχει πλαστά χαρτονομίσματα συνολικής αξίας χιλίων οκτακοσίων ευρώ (1.800€).

Από το Λιμεναρχείο Καρπάθου που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν τα ανωτέρω ταξιδιωτικά έγγραφα καθώς και το ανωτέρω χρηματικό ποσό», αναφέρει στη σχετική του ανακοίνωση το Λιμενικό Σώμα.

Ειδήσεις σήμερα:

Βόλος – ασέλγεια σε 6χρονο: Προφυλακίστηκε ο 40χρονος κατηγορούμενος

Τραμπ: Σύλληψη και κράτηση στη φυλακή για μερικά λεπτά

Τεντόγλου: Θύμωσα με τον εαυτό μου στο τελευταίο άλμα