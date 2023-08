Λακωνία

Φωτιά στην Λακωνία - Στην μάχη και εναέρια

Με ακόμη ένα νέο μέτωπο έρχονται αντιμέτωπες οι αρχές. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο.

-

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής (25/8) σε δασική έκταση στο Λάγιο Λακωνίας.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική στο σημείο επιχειρούν 19 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 6 οχήματα ενώ από αέρος συνδράμουν 2 αεροσκάφη.

Μέχρι στιγμής δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή.

