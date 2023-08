Σάμος

Σάμος: Έκανε χρήση ναρκωτικών στο πάρκο και προσκάλεσε και παιδιά

Απίστευτο περιστατικό σε πάρκο της Σάμου, με τα παιδιά να έχουν άμεση αντίδραση.

Ένας αλλοδαπός που έκανε χρήση ναρκωτικών σε πάρκο στο Βαθύ της Σάμου, σημείο όπου έπαιζαν παιδιά, τα προσκάλεσε να κάνουν χρήση μαζί του!

Το περιστατικό έλαβε χώρα την Πέμπτη και τα παιδιά απομακρύνθηκαν από τον άνδρα, ειδοποιώντας αμέσως την Αστυνομία.

Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο συνέλαβαν τον άνδρα και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά με την οποία παραπέμφθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Σάμου.

