Λάρισα

Λάρισα: γλέντι οδήγησε στην πτώση άνδρα από μπαλκόνι (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς συνέβη το περιστατικό. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του άνδρα μετά την πτώση του από το μπαλκόνι.

-

Άσχημη έκβαση είχε ένας καβγάς μεταξύ δυο οικογενειών που διαμένουν σε διαφορετικούς ορόφους σε τριώροφη πολυκατοικία στα Ταμπάκια της Λάρισας, όπου τραυματίστηκε σοβαρά 63χρονος Λαρισαίος πέφτοντας από τον 3ο όροφο.

Πιο συγκεκριμένα, όπως γράφει η σημερινή “Ελευθερία”, στον 2ο όροφο της πολυκατοικίας, διαμένει οικογένεια αλλοδαπών που είχε γλέντι για τα βαφτίσια ενός παιδιού ή εγγονού της. Στον 3ο όροφο διέμενε ο 63χρονος Λαρισαίος με τη σύζυγό του, οι οποίοι, προφανώς, ενοχλούνταν από το γλέντι, που συνεχιζόταν ως και μετά τις 11 περίπου το βράδυ. Σύμφωνα με πληροφορίες ανθρώπων της γειτονιάς, αρχικά παρακάλεσαν να χαμηλώσουν τη μουσική και γενικότερα να περιορίσουν τη φασαρία, χωρίς να τα καταφέρουν.

Τότε, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες μαρτυρίες, ο 63χρονος φέρεται να επιχείρησε να ρίξει κάποιο αντικείμενο από το μπαλκόνι του στο μπαλκόνι του κάτω ορόφου, αλλά για άγνωστους λόγους, ίσως παραπάτησε, έχασε την ισορροπία του, βρέθηκε στο κενό και προσγειώθηκε στο παρμπρίζ του ΙΧ αυτοκινήτου του ιδιοκτήτη της πολυκατοικίας. Η πρόσκρουση ήταν βίαιη και ο τραυματισμός του βαρύτατος.

Το κακό είχε γίνει, η γειτονιά πάγωσε και οι αστυνομικοί που έσπευσαν πρώτοι στο σημείο, τον απεγκλώβισαν με δυσκολία μέσα από τα σπασμένα τζάμια.

Το πλήρωμα του ΕΚΑΒ, που κατέφθασε λίγο αργότερα, τον μετέφερε στο εφημερεύον Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Περισσότερες λεπτομέρειες για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το αιματηρό και σπάνιο συμβάν, λόγω του προχωρημένου της ώρας δεν έγιναν γνωστές.

Πηγή: onlarissa.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο δυστύχημα στη Βούλα: Αυτοκίνητο “καρφώθηκε” σε δέντρο

Πανόρμου: Πυροβολισμοί έξω από Λύκειο

Καιρός: Άνοδος της θερμοκρασίας και βροχές τη Δευτέρα