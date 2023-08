Λέσβος

Λέσβος: “Γαϊδουρομαχίες” με παιδιά να μαστιγώνουν τα ζώα! (βίντεο)

Σοκ και αντιδράσεις για το βίντεο που καταγράφηκε με τα παιδιά να χτυπούν τα γαϊδουράκια.

Το βίντεο παιδιών που συμμετέχουν σε αγώνα δρόμου με γαϊδούρια κάνει το γύρο του διαδικτύου προκαλώντας αντιδράσεις.

Στο βίντεο που καταγράφηκε στη Λέσβο, φαίνονται τα παιδιά να καβαλούν τα γαϊδούρια και να τα χτυπούν με βέργες για να πάνε πιο γρήγορα.

Μάλιστα, ακούγονται και οι εντολές των γονέων τους.

Το βίντεο δημοσίευσε η «Κιβωτός Μυτιλήνης», κάνοντας γνωστό πως θα το παραδώσει στην Αστυνομία.

Στο δελτίο Τύπου της φιλοζωικής αναφέρεται:

«Γαϊδουροδρομίες” εν μέση οδώ στην Κώμη Λέσβου

Η ΚΙΒΩΤΟΣ Μυτιλήνης ενημερώθηκε για αυτό το ωραίο δρώμενο στην Κώμη Λέσβου. “Γαϊδουροδρομίες!”. Με γαϊδουράκια να τρέχουν στη μέση του δρομου, με ΙΧ και μηχανακια να κυκλοφορούν, να δέρνονται για να πάνε πιο γρήγορα από ανήλικους, υπό τις επευφημίες των ενηλίκων. Όλο το υλικό θα προωθηθεί στην Αστυνομία και την Δνση Κτηνιατρικής Λέσβου για τα περαιτέρω».

Ο πρόεδρος του Φιλοζωικού Συλλόγου, Ιωσής Μποτετζάγιας, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 "Καλοκαίρι Μαζί" επεσήμανε ότι, το σκηνικό δεν ήταν μέρος κάποιας παράδοσης, αλλά τοπικού πανηγυριού, ενώ κατήγγειλε ότι, οι κακοποιήσεις ζώων έχουν αυξηθεί και στο νησί της Λέσβου.

