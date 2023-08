Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε αποθήκη με μουσικά όργανα (εικόνες)

Σοβαρές καταστροφές προκλήθηκαν από τη φωτιά που ξέσπασε σε αποθήκη με μουσικά όργανα.

Την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας προκάλεσε φωτιά που ξέσπασε στις 3 τα ξημερώματα σε αποθηκευτικό χώρο με μουσικά όργανα, παραπλεύρως της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Ν. Μουδανιών, κοντά στο εμπορικό κέντρο Mediterranean Cosmos.

Η επιχείρηση κατάσβεσής της συνεχιζόταν μέχρι τις πρωινές ώρες και σ' αυτή συνέδραμαν δώδεκα πυροσβέστες με πέντε οχήματα.

Προκλήθηκαν υλικές ζημιές, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς ερευνώνται.

Εικόνες: grtimes.gr

