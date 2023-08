Ηλεία

Φωτιά στην Αμαλιάδα

Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα σε δασική έκταση.

Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε στις 4 το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στο Γεράκι Αμαλιάδας.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Γεράκι Ηλείας. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 31, 2023

Για την κατάσβεση επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 12 οχήματα, 3 πεζοπόρα τμήματα, 1 ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη.

