Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε σπίτι - Τραυματίστηκε ένοικος (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Φλόγες ξεπήδησαν σε μονοκατοικία στην Άνω Πόλη. “Ακούστηκαν εκρήξεις” σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες.

-

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Πέμπτης στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, λόγω φωτιάς που ξέσπασε σε σπίτι στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο μετά τις 22:15 ξέσπασε φωτιά σε μονοκατοικία επί της οδού Ακροπόλεως. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία επιχείρησε στο σημείο με πέντε υδροφόρα οχήματα.

Ένας 78χρονος ένοικος που βρισκόταν εντός της οικίας, κατάφερε να βγει εγκαίρως από το σπίτι, ωστόσο ο ηλικιωμένος άνδρας υπέστη έγκαυμα στο χέρι του, στην προσπάθειά του να βγει από το σπίτι του.

Στο σημείο μετέβη ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο μετέφερε τον 78χρονο άνδρα στον νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

«Ακούστηκαν εκρήξεις. Μπαμ, μπαμ, σαν να έγινε σεισμός», δήλωσε στο thestival.gr αυτόπτης μάρτυρας.

Ειδήσεις σήμερα

Καιρός: μελτέμι, νεφώσεις και μπόρες την Παρασκευή

Δολοφονία - Κέρκυρα: Ασθενής στην Ψυχιατρική Κλινική σκότωσε γυναίκα στα Οξέα

Diamond League – Ζυρίχη: Ο Τεντόγλου… το έκανε ξανά (βίντεο)