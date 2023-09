Έβρος

Έβρος - Φωτιά: Το Σουφλί κυκλώθηκε από “πύρινη παγίδα” (βίντεο)

Συγκλονίζουν οι εικόνες, ενώ συνεχίζεται για 14η ημέρα, η πιο "ανθεκτική" πυρκαγιά στην ιστορία του Έβρου, που πλέον απειλεί την πόλη του Σουφλίου.

Πηγή εικόνες: pameevro.gr)

Απτόητος συνεχίζει ο πύρινος εφιάλτης στην περιοχή του Έβρου, να κατακαίει για δέκατη τέταρτη συνεχή ημέρα την περιοχή σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις.

Οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν στις επάλξεις, επιχειρώντας αδιάκοπα να αναχαιτίσουν τις φλόγες πριν πλησιάσουν κι άλλες κατοικημένες περιοχές.

Η κρίσιμη εξέλιξη αφορά κυρίως στο γεγονός ότι το ένα μέτωπο διέσχισε την επαρχιακή οδό πλησίον του οικισμού Γιαννούλη, πράγμα που σημαίνει ότι από κοινού με τα υπόλοιπα μέτωπα, απειλούν πλέον ανοιχτά να περικυκλώσουν το Σουφλί και να το εγκλωβίσουν σε πύρινη παγίδα.

Αγρότες και εθελοντές διανοίγουν αδιάκοπα αυτοσχέδιες αντιπυρικές ζώνες γύρω από την πόλη, και ο κατά τόπον αρμόδιος Δήμος συνέστησε την απομάκρυνση ζώων και μελισσίων του Σουφλίου προς με κατεύθυνση την τοποθεσία Κορνοφωλιά.

Τη νύχτα της Πέμπτης οι κάτοικοι της πόλης έλαβαν μήνυμα από τον αριθμό 112 της Πολιτικής Προστασίας να παραμείνουν σε ετοιμότητα για το ενδεχόμενο εκκένωσης της πόλης, και σε κάθε περίπτωση να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή.

Oi εστίες βρίσκονται κατά κύριο λόγο στη γεωγραφική περιοχή μεταξύ των περιοχών Σουφλί, Κορνοφωλιά, Δαδιά, Κοτρωνιά, Σιδηρώ και Γιαννούλη.

Στο μέτωπο της περιοχής μάχονται συνολικά από πλευράς επιγείων μέσων, 582 στελέχη, 129 οχήματα, 16 πεζοπόροι σχηματισμοί.

Από πλευράς εναέριων μέσων επιχειρούν –τις ημερήσιες μόνο ώρες– 17 σκάφη και συγκεκριμένα 10 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όπως αναφέρθηκε και την Πέμπτη στη Βουλή, οι παραπάνω δυνάμεις δεν προέρχονται μόνο από το ελληνικό Πυροσβεστικό Σώμα, καθώς στις επιχειρήσεις συμμετέχουν επίσης τέσσερα ακόμα πυροσβεστικά σώματα και συγκεκριμένα της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας, της Αλβανίας και της Τσεχίας.

