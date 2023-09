Μαγνησία

Εμπρησμοί σε βενζινάδικα: Σύλληψη αστυνομικού και φοιτητή

Τι αναφέρουν αστυνομικές πηγές για την σύλληψη των δύο ανδρών, μετά την νέα απόπειρα πρόκλησης πυρκαγιάς σε πρατήριο καυσίμων.

Μια ακόμη υπόθεση για απόπειρα εμπρησμού πρατηρίου υγρών καυσίμων, όπου φέρεται να εμπλέκεται και αστυνομικός, απασχολεί τις αστυνομικές και δικαστικές αρχές του Βόλου. Συγκεκριμένα, έξω από επιχείρηση πρατηρίου στη λεωφόρο Λαρίσης συνελήφθησαν από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ Βόλου, σε συνεργασία με αστυνομικούς της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛΑΣ Βορείου Ελλάδας, δύο άνδρες, 22 και 32 χρόνων διότι σε έλεγχο που διενεργήθηκε στο επιβατικό τους αυτοκίνητο βρέθηκαν υλικά για εμπρησμό.

Στο αυτοκίνητο που είχαν νοικιάσει οι δύο νεαροί από την Αθήνα και από το οποίο είχαν αφαιρέσει τις πινακίδες κυκλοφορίας βρέθηκαν κουκούλα προσώπου, φωτοβολίδες, μπιτόνια με βενζίνη, γκλομπ, πλαστό δελτίο ταυτότητας, δύο πινακίδες κυκλοφορίας, σιδερολοστός και αναδιπλούμενος σουγιάς.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο αυτόφωρο, με τις κατηγορίες της απόπειρας εμπρησμού με πρόθεση από κοινού και κίνδυνος για ξένα πράγματα, της παράνομης κατοχής εμπρηστικών υλών, από την οποία μπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, της κατοχής φωτοβολίδων, της πλαστογραφίας, της οπλοκατοχής και της οπλοφορίας από κοινού, αλλά η δίκη τους αναβλήθηκε για την προσεχή Δευτέρα, λόγω της απουσίας του ιδιοκτήτη του πρατηρίου καυσίμων και των αστυνομικών που συνέλαβαν τους φερόμενους ως δράστες.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δύο συλληφθέντες εντοπίστηκαν από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ να περπατούν επί της Λαρίσης στις 4 τα ξημερώματα, έξω από το πρατήριο υγρών καυσίμων, αφού προηγουμένως είχαν σταθμεύσει το επιβατικό τους αυτοκίνητο, με το οποίο φέρεται να ήρθαν στον Βόλο, ενώ οι αστυνομικοί ειδοποιήθηκαν από τον πρατηριούχο, που έχει τοποθετήσει κάμερες και παρακολουθεί την επιχείρησή του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όταν οι δύο νεαροί προσήχθησαν για ανάκριση έδωσαν διαφορετικές απαντήσεις για τον σκοπό που βρίσκονταν στο σημείο την ώρα της σύλληψής τους, ωστόσο ανάλογο περιστατικό είχε συμβεί και την Πέμπτη 28 Ιουνίου, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, όταν το συγκεκριμένο πρατήριο υγρών καυσίμων στην Λαρίσης είχε γίνει πάλι στόχος εμπρηστή και ένα βίντεο - ντοκουμέντο που είχε δοθεί στη δημοσιότητα, είχε καταγράψει τον δράστη να βάζει φωτιά.

Από τους δύο συλληφθέντες ο 32χρονος είναι αστυνομικός που υπηρετεί στην Αθήνα και έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα, ο δε 22χρονος είναι φοιτητής και σε έρευνα των αστυνομικών στο σπίτι του στην Αθήνα, βρέθηκε και ένα περίστροφο.

