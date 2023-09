Μαγνησία

Οπαδική βία: Ανεγκέφαλοι έδειραν ΑμεΑ στο Βόλο

Πλησίασαν το μεσήλικα και του επιτέθηκαν βρίζοντας χυδαία την ομάδα της οποίας μπλούζα φορούσε.

Με το αίμα του Μιχάλη Κατσούρη, του φιλάθλου της ΑΕΚ που έχασε τη ζωή του στα επεισόδια που δημιούργησαν οι Κροάτες οπαδοί της Ντιναμό Ζάγκρεμπ στη Ν. Φιλαδέλφεια, να είναι ακόμη νωπό, νέο περιστατικό οπαδικής βίας καταγγέλθηκε την Πέμπτη, αυτή τη φορά στον Βόλο, όπως μετέδωσε η τοπική ενημερωτική ιστοσελίδα της Λάρισας e-thessalia.gr .

Συγκεκριμένα, στις 1.30 το μεσημέρι, στη διασταύρωση των οδών Τάκη Οικονομάκη και Ιωλκού 52χρονος με αναπηρία καταγγέλλει ότι δέχθηκε απρόκλητη επίθεση από τρία άτομα.

Το θύμα φορούσε μία φανέλα του ΣΦΟΒ (συνδέσμου του Ολυμπιακού Βόλου) και προχωρούσε αμέριμνα, όταν όπως σημειώνει, τον πλησίασαν τρία άτομα. Οι δύο από αυτούς, όπως κατήγγειλε ο 52χρονος, τον κράτησαν από τα χέρια, τον έβρισαν για την ομάδα που υποστηρίζει και ο τρίτος του έσκισε την φανέλα.

Λόγω των κινητικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει, ο 52χρονος ανέφερε ότι έπεσε στο έδαφος, με τα άτομα που του επιτέθηκαν να τον κλωτσούν. Το περιστατικό έγινε αντιληπτό από τους ιδιοκτήτες των καταστημάτων, οι οποίοι έσπευσαν να βοηθήσουν σύμφωνα με τα λεγόμενά του.

Να σημειώσουμε εδώ ότι παρά τα όσα δήλωσε ο άνδρας απευθείας στην ιστοσελίδα, η Αστυνομική Διεύθυνση Βόλου από την πλευρά της, διέψευσε ότι προσήλθε στα γραφεία της για την υποβολή επίσημης καταγγελίας. Ο κατά τόπον αρμόδιος Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Βόλου διέταξε τη διενέργειασχετικής προκαταρκτικής εξέτασης.

Πηγή: E-thessalia.gr

