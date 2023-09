Εύβοια

Εύβοια: Εντοπισμός 16 μεταναστών και σύλληψη 19χρονου διακινητή

Υπενθυμίζεται πως πρόκειται για 16 μετανάστες, κατά δήλωσή τους Ιρακινοί οι οποίοι υποστηρίζουν πως προήλθαν από ακτές της Τουρκίας με ταχύπλοο σκάφος, το οποίο μετά την αποβίβασή τους, αναχώρησε με πορεία την ανοικτή θάλασσα.

Στη σύλληψη 19χρονου αλλοδαπού ο οποίος φέρεται να είναι ο διακινητής των μεταναστών που εντοπίστηκαν στις παραλίες ανάμεσα στην Λιμνιώνα και το Αλμυρίχι του δήμου Καρύστου στην Εύβοια χθες, προχώρησαν οι αρχές. Ο συλληφθείς κατηγορείται για παράβαση διατάξεων του άρθρου 30 του Ν.4251/2014 (Υποχρεώσεις μεταφορέων). Οι μετανάστες φαίνεται πως εγκαταλείφθηκαν εκεί από διακινητή.

Ο 19χρονος εν συνεχεία εντοπίστηκε στην ευρύτερη περιοχή. Η Διεύθυνση Ασφαλείας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων σε συνεργασία με την Λιμενική Αρχή Κύμης, αναλύει και επεξεργάζεται εις βάθος όλα τα στοιχεία που έχουν προκύψει και διερευνά την ενδεχόμενη συμμετοχή των συλληφθέντων και σε άλλες υποθέσεις, όπως επίσης και την συνεργασία τους με μέλη οργανωμένων κυκλωμάτων με ίδιες ή παρόμοιες εγκληματικές δραστηριότητες.

Όλοι τους αναμένεται να μεταφερθούν στο Λιμεναρχείο Κύμης, προκειμένου να καταγραφούν και να διαπιστωθεί εάν κατέχουν έγγραφα. Μετανάστες στην παραλία των Κοσκίνων στην Εύβοια Να υπενθυμίσουμε πως χθες οι λιμενικές αρχές στην Εύβοια εντόπισαν και διέσωσαν 28 μετανάστες στην παραλία Μουρτερή των Κοσκίνων την Τετάρτη (30/8).

Ανάμεσά τους φέρεται να υπήρχαν κι επτά παιδιά, εκ των οποίων το ένα αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας. Σύμφωνα με πληροφορίες στο σημείο έσπευσε το λιμενικό και τους μετέφερε στο λιμεναρχείο Κύμης για προανάκριση και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν σε ειδικές δομές από την αστυνομία.

Στο σημείο, ανέφερε η ίδια πηγή, βρέθηκε κι ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ καθώς τρίχρονο αγοράκι αντιμετώπισε σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα κι αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Κύμης.

Πηγή: evima.gr

