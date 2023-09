Θεσσαλονίκη

Τροχαίο: Νεκρός οδηγός ΙΧ μετά από σύγκρουση με φορτηγό

Νέα τραγωδία στην άσφαλτο με έναν νεκρό. Πώς συνέβη το δυστύχημα.

Ένας 62χρονος άνδρας τραυματίστηκε θανάσιμα όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε συγκρούστηκε με φορτηγό, αργά το μεσημέρι στο 18ο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Σερρών, στο ύψος του Δρυμού.

Χρειάστηκε μάλιστα η συνδρομή τεσσάρων πυροσβεστών με δύο οχήματα προκειμένου να απεγκλωβίσουν τον οδηγό.

Με τη χρήση διασωστικής σειράς ο άνδρας απεγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ιπποκράτειο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

