Τροχαίο: Ανατροπή πυροσβεστικού οχήματος με τραυματίες

Παραλίγο τραγωδία με πυροσβέστες. Πώς σημειώθηκε το τροχαίο.

Περιπετειώδης ήταν η επιστροφή δύο πυροσβεστών από την Π.Υ. Πύργου στην υπηρεσία τους μετά από πολυήμερη παραμονή στην περιοχή του Στειρίου Βοιωτίας, όπου έδωσαν τη μάχη με τις πυρκαγιές μαζί με τους εκεί συναδέλφους τους.

Το μεσημέρι της Κυριακής στο δρόμο από Δεσφίνα για Ιτέα μετά το εκκλησάκι του Αγίου Μηνά, από άγνωστη προς το παρόν αιτία, το βαρύ όχημα εξετράπη της πορείας του.

Ευτυχώς ο οδηγός το συγκράτησε στην λωρίδα του και σύρθηκε στο χαντάκι δεξιά του δρόμου, ενώ απέναντι υπήρχε γκρεμός προς τη θάλασσα.

Οι δύο πυροσβέστες, τραυματίστηκαν ελαφρά και διακομίστηκαν για περαιτέρω εξετάσεις στο Νοσοκομείο Άμφισσας, χωρίς να συντρέχει κάποια ανησυχία για την υγεία τους.

Το πυροσβεστικό όχημα με γερανό απομακρύνθηκε από το σημείο για τη μεταφορά του στην Πάτρα.

