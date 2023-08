Κοινωνία

Τροχαίο στον Κηφισό: Φορτηγό έσπασε τις μπάρες και έπεσε στον παράδρομο (εικόνες)

Σοκ προκαλούν οι εικόνες από τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στη Λεωφόρο Κηφισού.

Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες, ο οδηγός που τραυματίστηκε ελαφρά, για αδιευκρίνιστο λόγο έχασε τον έλεγχο του οχήματος, έσπασε τις προστατευτικές μπάρες και το φορτηγό ανετράπη σε παράδρομο.

Λόγω του τροχαίου, σε ισχύ τέθηκαν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο σημείο.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Τροχαίας: «Λόγω ανατροπής φορτηγού διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στον παράδρομο της Λ. Κηφισού στο ύψος του αριθμητικού 80 στο Περιστέρι ρεύμα προς Πειραιά».

Λίγο πριν τα μεσάνυχτα έγινε γνωστό από πλευράς ΕΛ.ΑΣ. ότι αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στο παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού, στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος του Περιστερίου.

