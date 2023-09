Χανιά

Φαράγγι Σαμαριάς: Επιχείρηση διάσωσης νεαρού πεζοπόρου (βίντεο)

Μεγάλη στάθηκε η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τη διάσωση και μεταφορά πεζοπόρου ο οποίος τραυματίστηκε την Κυριακή σε δύσβατο σημείο

Αίσια κατάληξη είχε η επιχείρηση που στήθηκε από την πυροσβεστική για την μεταφορά ενός 29χρονου Έλληνα που τραυματίστηκε ενώ βρισκόταν στο φαράγγι της Σαμαριάς.

Με ελικόπτερο η διάσωση του 29χρονου τραυματία στο Φαράγγι της Σαμαριάς

Ο 29χρονος περιπατητής τραυματίστηκε κάτω από άγνωστες συνθήκες ενώ βρισκόταν στην περιοχή Λινοσέλι στο φαράγγι της Σαμαριάς.

Στην περιοχή έσπευσαν 17 πυροσβέστες και άνδρες της ΕΜΑΚ με έξι οχήματα.

Τελικά τον 29χρονο παρέλαβε ελικόπτερο το οποίο τον μετέφερε νωρίς το βράδυ της Κυριακής στο νοσοκομείο Χανίων.

Σύμφωνα με τοπικά μεσα ενημέρωσης ο 29χρονος φέρει σοβαρά τραύματα σε κεφάλι και χέρια από την πτώση που είχε.

