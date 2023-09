Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Νεκρή η γυναίκα που παρασύρθηκε από τρένο λίγο έξω από τον σταθμό (εικόνες)

Το θύμα βρέθηκε πάνω στις γραμμές υπό αδιευκρίνιστες, μέχρι στιγμής συνθήκες

Η αμαξοστοιχία IC53 (Θεσσαλονίκη - Αθήνα) παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα νωρίτερα το πρωί μία 25χρονη γυναίκα που βρέθηκε πάνω στις γραμμές, λίγο έξω από τον σταθμό της Θεσσαλονίκης.

Στο σημείο έχει μεταβεί Aστυνομία, Πυροσβεστική και ΕΚΑΒ και βρίσκεται σε εξελιξη επιχείρηση απεγκλωβισμού.

Το θύμα βρέθηκε πάνω στις γραμμές υπό αδιευκρίνιστες, μέχρι στιγμής συνθήκες, κοντά στο ύψος του Αστυνομικού Μεγάρου, με συνέπεια να τον παρασύρει η αμαξοστοιχία που είχε αναχωρήσει από Θεσσαλονίκη με προορισμό την Αθήνα.

πηγή εικόνας: thestival.gr

