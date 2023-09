Φθιώτιδα

Τροχαίο: Νταλίκα “έσπειρε” τον θάνατο στην Εθνική Οδό (εικόνες)

Στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας πέρασε μία νταλίκα διαλύοντας, στην κυριολεξία δύο αυτοκίνητα.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στην Εθνική Οδό Λαμίας- Δομοκού, με θύμα μία νεαρή.

Το τροχαίο έγινε λίγο μετά τις 16:00, όταν οδηγός νταλίκας με κατεύθυνση προς το Δομοκό, έχασε τον έλεγχό της και πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, παρασύροντας δύο αυτοκίνητα που κινούνταν εκεί.

Τα δύο οχήματα διαλύθηκαν και από μέσα ανασύρθηκαν μία νεκρή νεαρή οδηγός, ενώ τα στελέχη της 7ης ΕΜΑΚ απεγκλώβισαν και μια σοβαρά τραυματισμένη γυναίκα από το δεύτερο όχημα. Τραυματίας είναι και ο οδηγός της νταλίκας.

