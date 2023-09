Μαγνησία

Κακοκαιρία “Daniel”- Μαγνησία: Ποτάμια οι δρόμοι - Αποκλεισμένη η Αγριά (εικόνες)

Έντονο το πέρασμα της κακοκαιρίας από Μαγνησία και Σποράδες. Η Πυροσβεστική δέχεται δεκάδες κλήσεις για αντλήσεις υδάτων, καθαρισμό φρεατίων, αλλά και απεγκλωβισμούς

Έντονη την παρουσία της έχει κάνει τις τελευταίες ώρες η κακοκαιρία Daniel η οποία έχει φέρει ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με τους μετεωρολόγους να προβλέπουν ακόμη μεγαλύτερη ενίσχυση των φαινομένων τις επόμενες ώρες.

Το βράδυ ήταν δύσκολο σε πολλές περιοχές τις χώρας, όπως σε Μαγνησία και Σποράδες, Λάρισα, Θεσσαλονίκη, Φθιώτιδα.

Δύσκολη νύχτα σε Μαγνησία και Σποράδες

Οι κεραυνοί συνοδεύονταν και από έντονη βροχόπτωση, ενώ σύμφωνα με τις Αρχές τα όποια προβλήματα έχουν σημειωθεί είναι όπως χαρακτηριστικά τονίζουν τα λιγότερα δυνατά, των οποίων βέβαια θα ξεκινήσει η καταγραφεί με το πρώτο φως της ημέρα δίνοντας πιο ολοκληρωμένη εικόνα.

Για αντλήσεις υδάτων κλήθηκε η Πυροσβεστική υπηρεσία του Βόλου τα μεσάνυχτα στον Βόλο και από το Πήλιο όπως και στη Νεάπολη, περιοχή η οποία ανησυχεί και περισσότερο αφού αντιμετωπίζει συχνά και με πολύ μικρότερη βροχόπτωση προβλήματα.

Έντονα ήταν τα φαινόμενα και στα νησιά, κυρίως σε Σκόπελο και Αλόννησο, όπου μεταξύ άλλων είχαν συνεχώς διακοπές ρεύματος. Ενώ και στο ανατολικό Πήλιο, μια περιοχή που δίνει υψηλά ύψη βροχής παραδοσιακά, χθες, πριν καν ξεκινήσει η έντονη βροχόπτωση ήταν ήδη στο 103 και πρώτοι στον σχετικό πίνακα πανελληνίως χωρίς να έχει βρέξει ιδιαίτερα.

Βόλος: Νέο μήνυμα του 112 - Κλειστές οι υπηρεσίες

Το 112 ήχησε στις 09:45 στους κατοίκους του Βόλου και της Μαγνησίας επισημαίνοντας τον αναγκαίο περιορισμό των μετακινήσεων, λόγω του φαινομένου της κακοκαιρίας που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Κλειστές είναι σήμερα οι δημόσιες και οι δημοτικές Υπηρεσίες στον Βόλο και τη Μαγνησία λόγω της κατάστασης που επικρατεί από την σφοδρή κακοκαιρία και τα πλημμυρικά φαινόμενα. Για τον λόγο αυτό οι εργαζόμενοι δεν μετέβησαν στις δουλειές τους.

Το πρόβλημα επιτείνεται στην πόλη του Βόλου, κυρίως στο κέντρο, όπου από την συνεχόμενη καταιγίδα έχουν πλημμυρίσει όλοι οι δρόμοι και έχουν ακινητοποιηθεί εκατοντάδες αυτοκίνητα στις λεωφόρους Λαμπράκη, Δημητριάδος, Ιάσονος, Αργοναυτών, Λαρίσης και Αθηνών και οι κάθετοι δρόμοι κατεβάζουν από τα ορεινά, λόγω τεράστιες ποσότητες βρόχινου νερού που δεν μπορεί να απορροφήσει το δίκτυο αποχέτευσης.

Στο Βόλο φρεάτια έχουν σπάσει με αποτέλεσμα οι δρόμοι να έχουν μετατραπεί σε ποτάμια. Επίσης, έχει σταματήσει η κίνηση στον περιφερειακό καθώς αυτοκίνητα εγκλωβίστηκαν στο ύψος του Πανθεσσαλικού. Το νερό κάλυψε τον δρόμο ενώ κλήθηκε κλήθηκε η Πυροσβεστική για να βοηθήσει στον απεγκλωβισμό των οδηγών.

Η αμαξοστοιχία 11573 αναμένει στο Βόλο για έλεγχο γραμμής από ΟΣΕ, λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων. Καθυστερήσεις και πιθανές ακυρώσεις.

Meteo: Ποιες περιοχές θα δεχθούν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο τμήμα της χώρας αναμένεται να προκαλέσει η ψυχρή λίμνη στην ανώτερη ατμόσφαιρα σε συνδυασμό με την έντονη μεταφορά υδρατμών από το Αιγαίο προς την ηπειρωτική χώρα από σήμερα και για τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/Meteo.gr.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία, οι βροχές και οι καταιγίδες κυρίως στα κεντρικά και νότια τμήματα, θα έχουν ένταση, αλλά και διάρκεια, με αποτέλεσμα τα πολύ μεγάλα ύψη βροχής στις προαναφερόμενες περιοχές να είναι ικανά να δημιουργήσουν κατά τόπους πλημμυρικά φαινόμενα.

Οι περιοχές που θα δεχθούν τα πολύ μεγάλα ύψη βροχής είναι η Θεσσαλία (Μαγνησία, Τρίκαλα, Καρδίτσα, ανατολικά τμήματα Ν. Λάρισας), οι Σποράδες, η Πιερία, η ανατολική Στερεά (Φθιώτιδα, Βοιωτία), η ανατολική Πελοπόννησος (δυτική Κορινθία, Αργολίδα, ανατολική Αρκαδία) και η νοτιοδυτική Πελοπόννησος (Μεσσηνία).

Ενδεικτικά, από την επεξεργασία των προγνωστικών στοιχείων υπολογίζεται ότι στην περιοχή της Φθώτιδας και της Μαγνησίας (Πήλιο) αναμένονται πάνω από 500 mm βροχής. Υπενθυμίζεται ότι 1 mm βροχής αντιστοιχεί σε ένα λίτρο νερού σε μια επιφάνεια ενός τετραγωνικού μέτρου (ή ενός τόνου σε ένα στρέμμα).

Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του επεισοδίου βροχόπτωσης (RPI), η οποία εφαρμόζεται από τη μονάδα Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επεισόδιο βροχόπτωσης παραμένει στην Κατηγορία 5 (Ακραία).

πηγή εικόνας: magnesianews.gr





