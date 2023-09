Θεσσαλονίκη

Τροχαίο με εγκατάλειψη στην Θεσσαλονίκη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αυτοκίνητο χτύπησε μηχανάκι και εξαφανίστηκε. Ο δικυκλιστής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

-

(εικόνα αρχείου)

Τροχαίο ατύχημα με εγκατάλειψη σημειώθηκε στις 7.50 το πρωί, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, αναβάτης δικύκλου τραυματίστηκε ύστερα από σύγκρουση με Ι.Χ. αυτοκίνητο, ο οδηγός του οποίου έφυγε από το σημείο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό συνέβη στη συμβολή των οδών Δωδεκανήσου και Πολυτεχνείου.

Ο τραυματίας δικυκλιστής παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία Daniel: Πυκνό χαλάζι και μεγάλες καταστροφές σε καλλιέργειες (εικόνες)

Rapid test δωρεάν σε 178 σημεία την Τρίτη

Οπαδική βία - ΕΛΑΣ: “Έφοδος” σε συνδέσμους οπαδών (εικόνες)