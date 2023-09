Μαγνησία

Κακοκαιρία “Daniel” - Βόλος: Ένας νεκρός και ένας αγνοούμενος

Φονικό είναι το πέρασμα της κακοκαιρίας από την χώρα.

Θύμα της πρωτοφανούς κακοκαιρίας, στην περιοχή του Ανω Βόλου, που σαρώνει τον Βόλο και τη Μαγνησία, έπεσε ηλικιωμένος κτηνοτρόφος, αγνώστων προς το παρόν στοιχείων, ο οποίος καταπλακώθηκε από τοίχο που υποχώρησε από την πίεση, λόγω των μεγάλων ποσοτήτων του νερού, στην ευρύτερη περιοχή του Ανω Βόλου, την ώρα που προσπαθούσε μέσα στη θύελλα να φτάσει σε χώρο που είχε το κοπάδι με τα πρόβατά του.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, παρέλαβε τον άτυχο άνδρα, και διαπιστώθηκε ο θάνατός του από πολλαπλά τραύματα λόγω της καταπλάκωσης από τα χαλάσματα του τοίχου.

Σύμφωνα πληροφορίες υπάρχει και ένας αγνοούμενος άνδρας που φέρεται να παρασύρθηκε το αυτοκίνητό του από το ρέμα στον Αγιο Γεώργιο.

