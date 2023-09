Μαγνησία

Σκιάθος: Μήνυμα του 112 για απαγόρευση κυκλοφορίας (εικόνες)

Η κακοκαιρία Daniel δείχνει τα δόντια της στη Σκιάθο από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα με κεραυνούς και σφοδρή βροχόπτωση.

Η κακοκαιρία είναι αρκετά ισχυρή από τις πρώτες πρωινές ώρες με έντονους κεραυνούς και έντονη βροχόπτωση. Τις πρώτες πρωινές ώρες πραγματοποιήθηκε απάντληση υδάτων στις Βίγλες και στις Κουκουναριές όπου και απεγκλωβίστηκαν δύο γυναίκες.

Μήνυμα στους κατοίκους του νησιού ήχησε το μεσημέρι της Τρίτης και από το 112.

Στην περιφερειακή οδό από το ύψος της Τζανεριάς προς Κουκουναριές συστήνεται η διακοπή των άσκοπων μετακινήσεων καθώς έχουν εντοπιστεί μικρά κατολισθητικά και πλημμυρικά φαινόμενα.

Ενώ ο δρόμος προς Πλατανιά είναι κλειστός καθώς έχει εγκλωβιστεί αυτοκίνητο στη μέση χωρίς επιβαίνοντες.

Ο δρόμος από Κουκουναριές προς Αχλαδιά έχει κλείσει με παρουσία αστυνομικού οχήματος.

Ενώ πριν λίγη ώρα ο Δήμαρχος Σκιάθου απεύθυνε αίτημα ώστε να κηρυχθεί το νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

"Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών (έντονη βροχόπτωση και μεγάλος όγκος νερού), έχει διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία των οχημάτων σε όλο το οδικό δίκτυο της νήσου Σκιάθου, μέχρι την ύφεση των καιρικών φαινομένων" αναφέρει η ανακοίνωση.

