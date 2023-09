Εύβοια

Κακοκαιρία “Daniel” - Εύβοια: Ισχυρή βροχόπτωση - “Ποτάμια” οι δρόμοι (βίντεο)

Αυτή την ώρα τα καιρικά φαινόμενα «χτυπούν» την Κύμη με ισχυρή βροχόπτωση με αποτέλεσμα οι δρόμοι να μετατραπούν σε ποτάμια

Προβλήματα έχει δημιουργήσει η κακοκαιρία «Daniel» και στην Εύβοια.

Αυτή την ώρα τα καιρικά φαινόμενα «χτυπούν» την Κύμη με ισχυρή βροχόπτωση με αποτέλεσμα οι δρόμοι να μετατραπούν σε ποτάμια.

«Πέφτει πάρα πολύ νερό από χθες, η βροχή μπήκε στα σπίτια μας. Ακούμε συνέχεια να πέφτουν ισχυροί κεραυνοί, θα είναι σίγουρα πολύ δύσκολή ημέρα», δήλωσε κάτοικός της περιοχής στο evima.gr.

Προβλήματα υπάρχουν σστο μεγαλύτερο μέρος της Εύβοιας, με την βόρεια Εύβοια αλλά και την κεντρική να έχουν καταγράψει τις σημαντικότερες ζημιές.

Συγκεκριμένα όπως θα δείτε και στις παρακάτω εικόνες ισχυρή καταιγίδα μετέτρεψε τους δρόμους στο χωριό Ταξιάρχες στη Βόρεια Εύβοια σε ποτάμια, ενώ παράλληλα σοβαρά προβλήματα δημιουργήθηκαν και στην παραλία της Χιλιαδού.

