Φθιώτιδα

“Daniel” - Δομοκός: Τέταρτος νεκρός από την κακοκαιρία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένας άνδρας βρέθηκε νεκρός στην περιοχή του Δομοκού.

-

Το πτώμα ενός άνδρα βρέθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης σε περιοχή έξω απο τον Δομοκό, με τις Αρχές να εικάζουν πως πρόκειται για κτηνοτρόφο ο οποίος έφυγε το πρωί της Τετάρτης για το μαντρί του και δεν επεστρεψε.

Ο νεκρός εντοπίστηκε κάτω από σορό φερτών υλικών και στο σημείο επιχείρησαν άνδρες της ΕΜΑΚ για την ανάσυρσή του.

Θεωρείται σχεδόν βέβαιο πως πρόκειται για τον αγνοούμενο 49χρονο κτηνοτρόφο και στο σημείο έχουν σπεύσει μέλη της οικογένειας του, για αναγνώριση.

Ο άνδρας είχε εξαφανιστεί απο την περιοχή του Πετρωτού.

Ειδήσεις σήμερα:

“Blue Horizon” – Δολοφονία Αντώνη: με έξι ώρες καθυστέρηση έφυγε το πλοίο λόγω διαμαρτυριών (εικόνες)

Σεισμός 1999: Τα 15 δευτερόλεπτα που σκόρπισαν τον θάνατο (εικόνες)

Καιρός - Κακοκαιρία “Daniel”: Ακραία φαινόμενα και την Πέμπτη