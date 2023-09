Τρίκαλα

Κακοκαιρία “Daniel” - Τρίκαλα: Ο δήμος φιλοξενεί τους πληγέντες

Μέριμνα του Δήμου για τη στέγαση των πληγέντων, αλλά και για άλλες ανάγκες τους για τις οποίες μπρούν να τον ενημερώνουν τηλεφωνικά.

Σε ξενοδοχεία, αλλά και σε δομές του Δήμου Τρικκαίων, φιλοξενούνται άνθρωποι που έχουν ανάγκη στέγασης λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας, ενώ έχει διατεθεί χώρος και στο 5ο Γυμνάσιο Τρικάλων. Όλα τα μηχανήματα και οχήματα του Δήμου Τρικκαίων, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, βρίσκονται στα σημεία που υπάρχουν προβλήματα, καθώς και μισθωμένα μηχανήματα ιδιωτών.

Προτεραιότητα έχουν τα επείγοντα περιστατικά, ενώ συνολικά 31 μηχανήματα και περίπου 70 άτομα απασχολούνται στην διαχείριση τεχνικών ζητημάτων.

Οι πολίτες μπορούν να καλούν τις τηλεφωνικές γραμμές 2431020000 και 2431351100, ενώ ο δήμος εκφράζει τη παράκληση να δείχνουν υπομονή, καθώς υπάρχει χρόνος αναμονής λόγω των δεκάδων τηλεφωνημάτων. Λειτουργούν επίσης τα τηλέφωνα της ΔΕΥΑΤ: 2431076711 - 12 - 13 - 15. Η δημοτική Αρχή ζητά από τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις, ειδικά με τα αυτοκίνητα, τόσο για να αποφευχθούν ατυχήματα, όσο και για να διέρχονται ταχύτερα τα οχήματα άμεσης ανάγκης και επέμβασης (ασθενοφόρα, οχήματα Πυροσβεστικής Αστυνομίας, Δήμου Τρικκαίων, Πολιτικής Προστασίας).

