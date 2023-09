Μαγνησία

Κακοκαιρία “Daniel” - Μαγνησία: Απεγκλωβισμός εννέα ανθρώπων από παραλία (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης από το Λιμενικό προκειμένου να απομακρυνθούν από την παραλία με ασφάλεια.

-

Ισχυρό αποτύπωμα άφησε η επέλαση της κακοκαιρίας στην περιοχή του Πηλίου, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου -ολόκληροι οικισμοί- είναι αποκομμένο από τον Βόλο. Μεγάλο μέρος της περιοχής παραμένει χωρίς ρεύμα και νερό.

Στον απεγκλωβισμό 9 Γερμανών τουριστών από την παραλία Χοντρή ΄Αμμος νότιου Πηλίου προχώρησε το λιμενικό με τη συμμετοχή δύο πλωτών σκαφών.

Απεγκλωβισμός 9 Γερμανών τουριστών από την παραλία Χοντρή ΄Αμμος νότιου Πηλίου με τη συμμετοχή 2 ΠΛΣ. Οι ανωτέρω μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο Βόλο. pic.twitter.com/Pvyp2PW4K3 — ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ (@HCoastGuard) September 8, 2023

Οι ανωτέρω μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο Βόλο.

Ειδήσεις σήμερα:

Νέο τεστ για τον εντοπισμό δύσκολα ανιχνεύσιμων καρκίνων του τραχήλου της μήτρας

Κακοκαιρία στην Θεσσαλία: Ο Μητσοτάκτης στις πλημμυρισμένες περιοχές

Missing Alert: Αγωνία για την εξαφάνιση 31χρονου