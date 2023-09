Λάρισα

Κακοκαιρία “Daniel” - Λάρισα: Φουσκώνει απειλητικά ο Πηνειός

Περιοχές, που βρίσκονται στις όχθες του Πηνειού, στα δυτικά της πόλης, έχουν βυθιστεί σε νερό που φτάνει, αναλόγως του ύψους του εδάφους, από ένα έως και δυόμισι μέτρα. Νέα μηνύματα από το 112.

Από την πρώτη έξοδο της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Αθηνών και περιμετρικά σε μια έκταση άνω των είκοσι χιλιόμετρων, σχεδόν όλα είναι βυθισμένα στο νερό. Σπίτια, έως το ύψος του πρώτου ορόφου, αυτοκίνητα, βιομηχανικοί χώροι, αποθήκες, γεωργικά μηχανήματα.

Από την πρώτη έξοδο της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Αθηνών και περιμετρικά σε μια έκταση άνω των είκοσι χιλιόμετρων, σχεδόν όλα είναι βυθισμένα στο νερό. Σπίτια, έως το ύψος του πρώτου ορόφου, αυτοκίνητα, βιομηχανικοί χώροι, αποθήκες, γεωργικά μηχανήματα.

Η υπερχείλισή του δημιούργησε αντίστροφη ροή του νερού, σε φρεάτια μέσα στην πόλη. Δηλαδή το νερό επέστρεψε μέσα από αντιστραγγιστικά έργα, κάποια από τα οποία μάλιστα είχαν δημιουργηθεί μετά τον «Ιανό» για να συλλέγουν τα όμβρια ύδατα και να τα κατευθύνουν στο ποτάμι.

Αυτή τη φορά, το φουσκωμένο ποτάμι δεν είχε τη δυνατότητα να δεχτεί όμβρια, αντίθετα τροφοδότησε με νερό αγωγούς και το έβγαλε μέσα στην πόλη.

Στον Αγιο Θωμά, παρότι το νερό έχει φτάσει ήδη σε κάποια σημεία τα δύο μέτρα, τα φρεάτια εξακολουθούν να αναβλύζουν. Οι κάτοικοι της περιοχής παρακολουθούν την άνοδο τη στάθμης του νερού, με ψυχραιμία. Βέβαια, ήδη, από χθες έχουν βγει από υπόγεια και ισόγεια στις περιοχές αυτές και έχουν κινηθεί προς ασφαλέστερα μέρη.

Ταυτόχρονα συνεργεία των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου και της Περιφέρειας ενισχύουν με σάκους άμμου τις όχθες του ποταμού ώστε να εμποδίσουν τους υδάτινους όγκους να πλημμυρίσουν δρόμους και ισόγεια καταστημάτων εντός της πόλης.

«Αν βρίσκεστε στη συνοικία Άγιος Θωμάς Δήμου Λάρισας απομακρυνθείτε προς Φιλιππούπολη λόγω έντονων πλημμυρικών φαινομένων» αναφέρει η ειδοποίηση που εξεδώθηκε λίγο μετά τις 14:00 το μεσημέρι.

«Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Γιάννουλη και εργατικές κατοικίες εκκενώστε προς #Τύρναβο & #Λάρισα λόγω υπερχείλισης του Πηνειού», ανέφερε το μήνυμα του 112

Σε εξέλιξη η σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό για τη Θεσσαλία

Σε σύσκεψη στο Συντονιστικό Όργανο για την αντιμετώπιση των πλημμυρών στη Θεσσαλία προεδρεύει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός έφτασε στις 14:00 στο κτίριο της Περιφέρειας Θεσσαλίας, όπου εδρεύει το Συντονιστικό Οργανο, αφού επισκέφθηκε με ελικόπτερο πλημμυρισμένες περιοχές της Καρδίτσας και των Τρικάλων και είχε σύσκεψη με δημάρχους.

