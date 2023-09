Ροδόπη

Μεταναστευτικό: Συλλήψεις διακινητών σε Κομοτηνή, Έβρο και Καβάλα

Πού και πώς εντοπίστηκαν οι διακινητές των παράτυπων μεταναστών

Συνελήφθησαν την Παρασκευή σε περιοχές της Ροδόπης, του Έβρου και της Καβάλας, επτά διακινητές, οι οποίοι προωθούσαν μετανάστες στο εσωτερικό της χώρας σε έξι διαφορετικές περιπτώσεις.

Στην πρώτη περίπτωση, στην Εγνατία οδό Αλεξανδρούπολης – Κομοτηνής συνελήφθη αλλοδαπός διακινητής που μετέφερε δέκα μετανάστες.

Στη δεύτερη περίπτωση, στην Εθνική οδό Κήπων – Αλεξανδρούπολης, συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί διακινητές που μετέφεραν τρεις μετανάστες ενώ στην τρίτη περίπτωση στην Αλεξανδρούπολη, συνελήφθη διακινητής που μετέφερε παράνομα πέντε μετανάστες. Εξάλλου, σε αγροτική περιοχή του Έβρου, συνελήφθη διακινητής που μετέφερε τέσσερις μετανάστες και σε Επαρχιακή οδό της Καβάλας, ένας ακόμη που μετέφερε άλλους εννέα.

Τέλος σε Επαρχιακή οδό του Έβρου, συνελήφθη αλλοδαπός που μετέφερε έξι μετανάστες.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους Εισαγγελείς, ενώ την προανάκριση για τις έξι υποθέσεις ενεργούν το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Καβάλας, τα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης Σαπών Ροδόπης, Τυχερού, Φερών και Σουφλίου Αλεξανδρούπολης και η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αλεξανδρούπολης.

