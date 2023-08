Θεσσαλονίκη

Έβρος - Μεταναστευτικό: Νεκρός μετά από καταδίωξη διακινητή χωρίς δίπλωμα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο διακινητής πραγματοποίησε ελιγμό για την αποφυγή του ελέγχου βάζοντας σε άμεσο κίνδυνο τις ζωές των διακινούμενων επιβατών.

-

(εικόνα αρχείου)

Νεκρός κατέληξε ένας μετανάστης μετά από αυτοκινητιστικό δυστύχημα το οποίο προκάλεσε ο διακινητής του, προσπαθώντας να διαφύγει του αστυνομικού ελέγχου. Συγκεκριμένα, το Σάββατο το απόγευμα σε επαρχιακή οδό του Έβρου, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης συνέλαβαν έναν αλλοδαπό διακινητή, διότι οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης, μετέφερε παράνομα στην ενδοχώρα επτά μη νόμιμους μετανάστες. Σημειώνεται ότι ο οδηγός και διακινητής, αρχικά δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης των αστυνομικών και ανέπτυξε ταχύτητα οδηγώντας επικίνδυνα. Τελικά το όχημα εντοπίστηκε λίγο αργότερα να έχει εκτραπεί της πορείας του και να έχει ανατραπεί εντός της οδού, ενώ ο δράστης τράπηκε πεζός σε φυγή σε παρακείμενο ρέμα όπου εντοπίστηκε κρυμμένος και συνελήφθη. Από το ατύχημα τραυματίσθηκαν πέντε μη νόμιμοι μετανάστες που διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, όπου ο ένας εξ αυτών απεβίωσε λίγο αργότερα.

Το περιστατικό εντάσσεται στο πλαίσιο γενικότερων εντατικών ελέγχων της Αστυνομίας στην περιοχή. Στη διάρκεια των ελέγχων αυτών συνελήφθησαν σε περιοχές της Ροδόπης και του Έβρου από αστυνομικούς των Διευθύνσεων Αστυνομίας Ροδόπης και Αλεξανδρούπολης, συνολικά πέντε διακινητές (τρεις Έλληνες και δύο αλλοδαποί), συγκεκριμένα ο υπαίτιος του παραπάνω δυστυχήματος και τέσσερις ακόμα. Όλοι τους προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας μη νόμιμους μετανάστες.

Οι υπόλοιπες τέσσερις περιπτώσεις

Στην πρώτη περίπτωση διακίνησης, το μεσημέρι του Σαββάτου στον κάθετο άξονα Ελληνοβουλγαρικών συνόρων - Κομοτηνής της Εγνατίας οδού, αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Κομοτηνής συνέλαβαν τον έναν ημεδαπό διακινητή, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης και να μεταφέρει παράνομα στο εσωτερικό της χώρας τέσσερις μη νόμιμους μετανάστες.

Στην δεύτερη περίπτωση, το ίδιο απόγευμα σε επαρχιακή οδό του Έβρου, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Φερών συνέλαβαν τον δεύτερο ημεδαπό διακινητή, διότι οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, μετέφερε παράνομα στην ενδοχώρα τρεις μη νόμιμους μετανάστες.

Στην τρίτη περίπτωση, το βράδυ στην Εγνατία οδό Κήπων -Αλεξανδρούπολης, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Τυχερού συνέλαβαν τον τρίτο ημεδαπό διακινητή, διότι ως οδηγός Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου μετέφερε παράνομα στην ενδοχώρα πέντε μη νόμιμους μετανάστες.

Στην τέταρτη περίπτωση, το ίδιο βράδυ σε επαρχιακή οδό του Έβρου, συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Τυχερού ο δεύτερος αλλοδαπός διακινητής, διότι εντοπίστηκε να οδηγεί Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στο εσωτερικό της χώρας τρεις μη νόμιμους μετανάστες.

Κατασχέθηκαν τα ανωτέρω οχήματα, χρηματικό ποσό και κινητά τηλέφωνα. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους Εισαγγελείς, ενώ την προανάκριση για τις πέντε υποθέσεις ενεργούν τα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης Ιάσμου Ροδόπης, Τυχερού, Σουφλίου και Φερών Αλεξανδρούπολης και η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αλεξανδρούπολης.

Ειδήσεις σήμερα:

Νέα φωτιά στην Χαβάη - Απειλεί σπίτια

Σεισμός στη Ρόδο

Φωτιά στην Άνδρο: Μάχη με τις φλόγες στα τέσσερα μέτωπα (εικόνες)