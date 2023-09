Τρίκαλα

Τρίκαλα: Φίδι δάγκωσε ηλικιωμένη – Επείγουσα αεροδιακομιδή για τη μεταφορά της στο νοσοκομείο

Ενόσω ο Δήμος Τρικκαίων μετρά τις πληγές του μετά το σφοδρό «χτύπημα» της κακοκαιρίας Daniel, προέκυψε άλλο ένα δυσάρεστο περιστατικό, αυτή τη φορά στο Κεραμίδι.

Μεταφορά στο νοσοκομείο και μάλιστα με αεροδιακομιδή χρειάστηκε το Σάββατο το απόγευμα μια ηλικιωμένη γυναίκα στο Κεραμίδι Τρικάλων, η οποία δαγκώθηκε από φίδι και είχε άεση ανάγκη από πρώτες βοήθειες. Εν μέσω επέλασης της κακοκαιρίας Daniel από τα Τρίκαλα και το σύνολο σχεδόν της Θεσσαλίας, η γυναίκα βρέθηκε στο βουνό κοντά στο χωριό της μαζί με άλλους συγχωριανούς της. Ξαφνικά ένιωσε έντονο πόνο στο πόδι και όταν γύρισε να κοιτάξει, αντίκρυσε το ερπετό να της τσιμπάει τη σάρκα. Μέσω κινητών τηλεφώνων ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και δόθηκε το ακριβές στίγμα του σημείυ όπου βρίσκονταν, αλλά και η πληροφορία ότι η γυναίκα μετάα από το τσίμπημα, ήταν τελείως αδύνατο να ξαναπερπατήσει μέχρι το χωριό. ΄Έτσι διαπιστώθηκε ότι μόνη λύση ήταν η αεροδιακομιδή της και το Σάββατο το απόγευμα η κυρία τελούσε εν αναμονή της άφιξης του ελικοπτέρου.